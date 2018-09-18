Поплатился жизнью за янтарь: в Ровенской области судят подростков

Сегодня, 07:30

Мальчишки совершили жестокое убийство и сожгли автомобиль

Поплатился жизнью за янтарь: в Ровенской области судят подростков

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних жителей, которые совершили жесткое убийство.

"Трагическое событие произошло в начале марта 2018 года в г. Дубровица Ровенской области. Семнадцатилетние парни заранее подыскав металлическую трубу, гаечный ключ и газовый баллончик и решили совершить нападение на жителя соседней области с целью завладения его имуществом", – сообщают в прокуратуре.

Под предлогом заключения сделки на куплю-продажу янтаря, один из подростков пригласил потерпевшего приехать в Дубровицу, где, несовершеннолетние совершили разбойное нападение.

В частности, обвиняемые завладели автомобилем "гостя", его деньгами, а самого мужчину поместили в багажник и вывезли за город. Затем фигуранты нанесли потерпевшему телесные повреждения, от чего он скончался на месте, а машину сожгли.

Обвиняемым в настоящее время избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии с требованиями УПК Украины судебное разбирательство уголовного производства будет осуществляться судом коллегиально в составе трех судей, а по желанию обвиняемых – судом присяжных.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.

Также мы писали, что на Волыни изъяли янтаря на четыреста тысяч. Более шестидесяти килограммов камня-сырца нашли  в одном из подпольных цехов.
убийство, нападение, янтарь, Дубровица

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Источник:

"Сегодня"

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