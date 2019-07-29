На единственном в Украине форелевом заводе заботятся о восстановлении лососевых в горных реках

Популяцию королевской рыбы восстанавливают в горных реках Буковины 2019-07-29T02:03:00+03:00 Запад На единственном в Украине форелевом заводе заботятся о восстановлении лососевых в горных реках

Форель, дунайский лосось и европейский хариус – популяцию королевской рыбы восстанавливают в горных реках Буковины. Спрос на такие деликатесы – немалый. Заказывают их рестораны по всей Западной Украине и половина крупных торговых сетей страны. "Сегодня" побывали на единственном в Украине государственном форелевом хозяйстве – выпытывали секреты выращивания мальков. А еще узнали, чем полезна речная рыба и как ее готовить.

Маленькие рыбки плавают в бассейнах с чистой проточной водой. Ее даже пить можно. Съемочная группа "Сегодня" – на единственном в Украине форелевом заводе, где заботятся о восстановлении лососевых в горных реках. Поэтому здесь условия максимально приближенные к естественным.

Последние 5 лет рыбоохранная отрасль активно восстанавливает популяцию ручьевой форели в горных реках. Специалисты ежегодно выпускают более 150 тысяч мальков.

Выживает в природе лишь половина. И вырастить этих рыб крайне сложно.

"Чтобы все было нормально – здесь должны все технологические процессы отвечать полностью. Все. Здесь и вода, температурный режим, проточность воды и другие факторы", – говорит Алексей Роман, директор государственного "Рыбоводного форелевого завода "Лопушно".

Директор завода считает, что в горных реках Буковины подрастает уже четверть миллиона особей форели, которых они выпустили. Ловить эту рыбу запрещено. Можно только купить.

Как признались "Сегодня" предприниматели, которые разводят форель – один килограмм оптовикам продают по 160 гривен. В розницу – дороже, до двухсот пятидесяти. И с рестораторами в Черновцах договорились снизить цену до минимальной, чтобы приучить украинцев потреблять королевскую рыбу.

"Официальный уровень потребления сейчас где-то на отметке 12 килограммов на человека в год. А рекомендации ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН -ред.) составляют около 20 килограмм", – говорит Ярослав Белов, председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

В одной рыбе – достаточно ОМЕГА-3 кислот, фосфора, кальция, витаминов А, D и В12.

Эти компоненты влияют на обмен белков, жиров и холестерина в организме человека и улучшают усвоение глюкозы. Чтобы получать все необходимые витамины и микроэлементы и чувствовать себя здоровым, молодым, диетологи советуют есть такую ​​рыбу как минимум дважды в неделю.

"Не жарить в кляре и не жарить в кукурузной муке. Лучше запекать, отваривать и делать уху, притушивать с овощами", – советует диетолог Наталья Бочарова.

Секрет здорового рецепта от диетолога Натальи Бочаровой – в том, чтобы перед приготовлением форель замариновать. Это уменьшит в рыбе количество конечных продуктов гликации, то есть тех, которые приводят к старению организма.

"Добавить розмарина, янтарная кислота розмарина это замечательный антивозрастной продукт. И с лимонным соком, который даст лучшее пищеварение. Идеальный ужин – форель и салат с зеленью", – говорит эксперт.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сибаса с овощами в духовке. "Сегодня" также делились рецептом рыбных стейков с медом и горчицей.

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