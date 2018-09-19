Порошенко прибыл на Book Forum Lviv: "Украинский язык должен везде звучать во весь голос"

Сегодня, 15:13

Главная тема книжного Форума во Львове – "Рынок свободы"

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Во Львове сегодня, 19 сентября, стартовал юбилейный 25-й Book Forum. Фокусная тема форума – "Рынок свободы". В течение пяти дней гости смогут посетить около 1000 культурных и образовательных мероприятий, познакомиться с авторами и приобрести книги. Торжественное открытие началось во Львовской опере при участии Петра Порошенко.

"Рынок свободы – главная тема, которую представляет нынешний Форум и является чрезвычайно актуальной для Украины. Ведь на протяжении всех лет независимости мы лелеем идею свободы как основополагающую ценность мощного государства и его граждан. Однако в нынешних реалиях, в контексте российской агрессии, что угрожает суверенитету Украины и представляет смертельную опасность для будущего объединенной Европы, она приобрела особый смысл. В последнее время мы окончательно осознали, чего стоит наша свобода, и какой ценой мы отвоевываем право жить в свободной демократической стране", – заявил президент.


По словам Порошенко, в этом году Форум издателей обновился и стал Book Forum Lviv. В новом названии – новые амбиции, заявка на создание активной культурной перекресток в Центральной Европе. Миссия Форума – объединять людей, способных генерировать и воспринимать новые идеи.

"Если раньше мы говорили: главное, что угрожает украинскому книгоизданию, – это то, что украинцы покупают российскую книгу, то сегодня этого уже нет. Мы перешли этот Рубикон, и сегодня в своем государстве мы будем читать свои книги", – сказал Порошенко.

Нам нужно, по мнению главы государства, законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного. Украинский язык должен везде звучать на полный голос. Государство будет поддерживать украинское книгоиздательство.

25-Book Forum будет проходить не только во Дворце Искусств, но и в 50-ти локациях города.

Напомним, вчера депутаты Львовского областного совета проголосовали за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах по всей территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины".
рынок, форум, Порошенко, украинский язык

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Источник:

"Сегодня"

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