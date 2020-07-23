"Посадил меня у гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)

Жительница Луцка Руслана, которая вместе с сыном стала заложницей Максима Кривоша, рассказала, что ей пришлось пережить в тот день. Почти 13 часов она наблюдала угрозы, стрельбу и взрывы, сообщает "Суспільне".

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По словам Русланы, она и ее 15-летний сын в автобус сели последними.

"Мы с сыном решили поехать в село. Ребенок мой не хотел, я его, можно сказать, заставила. Мы не успевали на автостанцию, начали бежать через мост на остановку, и я говорю сыну: "Все, не успели". Но разворачиваемся, смотрим: какой автобус. Мы садимся, и я понимаю, что у меня нет маски, начинаю ее искать, надевать. И здесь выходит мужчина сзади, идет вперед к двери, и я увидела у него автомат", - вспоминает женщина.

По словам Русланы, она не сразу поняла, что это захват заложников.

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"Он разворачивается и говорит: в сумке у меня есть взрывное устройство, гранаты, у меня есть много оружия, автомат, пистолет. И он сказал, что если мы будем вести себя хорошо, то все будет хорошо. Развернулся к шоферу и сказал: поворачивай, езжай налево, станешь так, чтобы вид автобуса был на отель "Украина"", – рассказывает женщина.

По ее словам, Кривош приказал водителю ехать на Театральную площадь, а всех заложников рассадил по одному у окон. Кривош, как отмечает женщина, вел себя сдержанно, но считал, что его намерения не воспринимают.

"Он начал звонить в полицию, говорил: я серьезно говорю, можете проверить, повторял, что у него есть оружие, и сказал, что у него в другом конце города тоже есть взрывчатка. Тогда уже начала подъезжать полиция. 2 машины. Это то, что мы видели, потому что окна были зашторены. Когда они начали подъезжать, он начал стрелять по окнам, чтобы показать серьезность намерений. А потом бросил гранату, но нам сказал, что она не взорвется", – отметила Руслана.

Когда захватчик начал стрелять, у некоторых людей в автобусе началась паника.

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"И когда я его спросила, можно мы с сыном поменяемся местами, потому что он ближе к сумке со взрывчаткой, он сказал – можно. Я поняла, что с ним можно контактировать", – рассказывает Руслана.

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Потом Кривош позволил Руслане связаться со старшим сыном и сбросить ему требования, чтобы тот распространил их в СМИ.

"Был такой переломный момент, и ему сказали, что его требования невозможно выполнить. Мы слышали, что ему это сказали. И он говорит: я прошу немного, хотя бы начать с президента. И я снова начала с ним говорить, нам было тяжело это воспринять. Казалось, что никто ничего не делает", – вспоминает женщина.

По словам Русланы, как только требования начали выполнять, Кривош освободил первых трех заложников.

"Когда он отпустил эту женщину, моего сына и беременную, он меня посадил у гранат. Начал просматривать, складывать все. Я его спросила, что эти гранаты, которые у меня лежат, – они боевые? Говорил, одна – муляж, другая – нет", – рассказала женщина.

Напомним, ранее в МВД заявили, что президент Украины Владимир Зеленский правильно сделал, что пошел на переговоры с захватчиком в Луцке, потому что это позволило освободить людей и не рисковать их жизнями при возможном штурме автобуса.

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Как известно, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

Позже Зеленский рассказал о деталях переговоров.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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