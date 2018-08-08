Посетители кафе во Львовской области подхватили опасную инфекцию

На больничные койки попали шесть человек

Во Львовской области в одном из кафе снова отравились люди. Все пострадавшие питались в общепите кафе-бар "Степ-Леон", что в городе Стрый на ул. Львовская, 115.

"В Боринскую коммунальную городскую больницу (Турковский район) были госпитализированы четыре человека с диагнозом "пищевая токсикоз-инфекция". Также в Жидачевскую центральную районную больницу попали два человека с диагнозом "острая кишечная инфекция", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.



Пациентам проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вчера во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.

Также сообщалось, что после массового отравления рыбой во Львове чиновники решили начать проверку всех продуктовых рынков Львова и объявить "войну" стихийной торговле.