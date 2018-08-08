Посетители кафе во Львовской области подхватили опасную инфекцию

Сегодня, 13:58

На больничные койки попали шесть человек   

Пострадавшие - в больнице. Фото: khm.depo.ua
Пострадавшие - в больнице. Фото: khm.depo.ua

Во Львовской области в одном из кафе снова отравились люди. Все пострадавшие  питались в общепите кафе-бар "Степ-Леон", что в городе Стрый на ул. Львовская, 115.

"В Боринскую коммунальную городскую больницу (Турковский район) были госпитализированы четыре человека с диагнозом "пищевая токсикоз-инфекция". Также в Жидачевскую центральную районную больницу попали два человека с диагнозом "острая кишечная инфекция", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Пациентам проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вчера во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.

Также сообщалось, что после массового отравления рыбой во Львове чиновники  решили начать проверку всех продуктовых рынков Львова и объявить "войну" стихийной торговле.
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"Сегодня"

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