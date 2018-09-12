"Пошел вон отсюда": во Львове женщина за рулем Suzuki сбила велопатрульного

Пострадавшего офицера полиции увезли на "скорой" в больницу, а женщина будет отвечать перед законом

Во Львове сегодня, около 13.00, патрульных вызвали на улицу Сечевых Стрельцов, где владелица Suzuki припарковала свой автомобиль с нарушением ПДД и тем самым препятствовала проезду машины скорой медицинской помощи, которая следовала на вызов.

"На место происшествия прибыл экипаж велопатрульних, полицейский подошел к водителю и попросить освободить дорогу. Во время разговора женщина вела себя агрессивно и применяла в отношении офицеров нецензурную лексику. А потом внезапно начала движение и совершила наезд на лейтенанта полиции", – сообщают в патрульной полиции.

Патрульный оказался на капоте автомобиля, после чего его напарник открыл дверь автомобиля и заглушил двигатель. На место происшествия вызвали "скорую", которая госпитализировала инспектора. По предварительному заключению, в результате происшествия, патрульный получил повреждения левого коленного сустава.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, за рулем автомобиля находилась 45-летняя львовянка. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.

Ранее сообщалось, что во Львове правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью капитана милиции, который погиб в результате волочения лошадьми по поверхности дороги во Львовской области.