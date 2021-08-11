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Пошли на рыбалку: на Закарпатье с помощью пожарной машины спасли из реки малышей (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
11 августа, 22:57
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В Межгорье дети оказались посреди горного потока, взрослые не смогли им помочь и обратились к спасателям ГСЧС
В горной реке чуть не утонули маленькие дети / коллаж "Сегодня"
В горной реке чуть не утонули маленькие дети / коллаж "Сегодня"

В Хустском района Закарпатской области мальчики пяти-шести лет во время рыбалки на бурной горной реке оказались в воде и не смогли самостоятельно оттуда выбраться из-за сильного течения им не могли помочь и взрослые – они вызвали спасателей.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Twitter.

Опасный инцидент произошел в поселке Межгорье на горной реке Рика около 20:20 вечера 11 августа. Спасатели тоже не смогли самостоятельно добраться до детей, оказавшихся посреди сильных потоков. Им пришлось задействовать пожарную машину.

На размещенном спасателями видео видно, как пожарная машина с трудом едет прямо через горный поток. Когда она наконец подъезжает к детям, спасатели по одному вытаскивают их из реки.

"На р. Рика во время рыбалки в воде оказалось 3 детей (2015-2016 г. р.), которые не могли самостоятельно добраться до берега. Дети спасены и доставлены на берег в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении ГСЧСю

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