После фронта: как бывший десантник изменил жизнь земляков

Вернулся с фронта и возглавил территориальную громаду. Житель Буковины, прошедший войну, выиграл выборы с огромным отрывом. Олегу Горбатюку, который до войны преподавал в вузе, доверили управлять шестью селами. И боевые заслуги стали еще одним аргументом в его пользу. Наш новый сериал "После фронта" – открывает история от Николая Антофийчука.

2014. Разгар сражений за Авдеевку. На этих кадрах командир взвода десантников Олег Горбатюк и сослуживцы едут на боевое задание.

Сейчас вместо бронежилета и автомата – печать и авторучка. После демобилизации Олега звали к себе несколько партий, обещая большую карьеру политика. Но он выбрал родное село, где выиграл выборы головы территориальной громады. За Олега проголосовали семьдесят процентов земляков.

Первым испытанием для десантника на посту чиновника стал ремонт моста. Дряхлое строение рухнуло, и село замерло, словно раскололось надвое.



Селяне не верили в то, что мост капитально отстроят за несколько недель. Но голова громады добился финансирования в области и мобилизировал предпринимателей.



Он ведет прием даже в своей машине. На старенькой "Ладе" везет показать новую технику громады. "Это мы закупили за сэкономленные средства. Мы сэкономили 456 000 гривен и дополнительно купили навесное оборудование", – рассказывает Олег Горбатюк.

А в этой школе со дня на день запустят новую энергосберегающую котельную.

Это строение в центре села пустовало с девяностых. Сейчас тут разместится коммунальное предприятие.

Новая амбулатория с дневным стационаром – гордость Рукшинской громады. На парковке – один из школьных автобусов.



Но транспорт для школьников Олегу Васильевичу еще прийдеттся отстоять в суде.

Через год в объединенной тергромаде снова выборы, ветеран АТО еще не решил: будет ли в них участвовать.

Темнеет. Голова собирается в областной центр, где его несколько дней ждут жена и дочь. Сутки с ними – и опять по селам. Доказывать землякам, что вместе им под силу менять жизнь к лучшему.