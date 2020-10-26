После местных выборов нардеп от "Слуги народа" решил уйти из Рады

Зиновий Андрийович собирается возглавить один из городов в Ивано-Франковской области

Народный депутат Зиновий Андрийович собирается сложить свой мандат народного депутата – он победил на прошедших 25 октября выборах мэра Надворной в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщает "Суспільне".

В прошлом году Андрийович был избран в Раду по результатам парламентских выборов в 87-м мажоритарном округе от партии "Слуга народа".

Но на нынешних местных выборах он подтвердил свое намерение написать заявление о сложении мандата, если его изберут председателем Надворнянской ОТГ. И, по его словам, он набирает порядка 60% голосов.

Реклама Зиновий Андриевич. Фото: facebook.com/andrijovych

"Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того", – отметил он.

Андрийович признается, что развитие громады и местного самоуправления ему дается легче, чем работа в Раде.

Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила занимает первое место на местных выборах в областные и районные советы.

Как мы уже сообщали, явка на местных выборах в Ивано-Франковской области составила больше 41% – это один из самых высоких показателей по стране и значительно более высокий, чем средний показатель (36,88%).

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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