После местных выборов нардеп от "Слуги народа" решил уйти из Рады

Народный депутат Зиновий Андрийович собирается сложить свой мандат народного депутата – он победил на прошедших 25 октября выборах мэра Надворной в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает "Суспільне".
В прошлом году Андрийович был избран в Раду по результатам парламентских выборов в 87-м мажоритарном округе от партии "Слуга народа".
Но на нынешних местных выборах он подтвердил свое намерение написать заявление о сложении мандата, если его изберут председателем Надворнянской ОТГ. И, по его словам, он набирает порядка 60% голосов.
"Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того", – отметил он.
Андрийович признается, что развитие громады и местного самоуправления ему дается легче, чем работа в Раде.
Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила занимает первое место на местных выборах в областные и районные советы.
Как мы уже сообщали, явка на местных выборах в Ивано-Франковской области составила больше 41% – это один из самых высоких показателей по стране и значительно более высокий, чем средний показатель (36,88%).
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк