Последняя дорога домой: на Волыни прощаются с погибшим 22-летним военным

В селе Городница, что находится на границе Ровенской и Волынской областей, сегодня встречали кортеж с телом Николая Сорочука, который погиб 22 января на Донбассе. Проститься с Николаем пришли представители власти, волонтеры, общественные активисты и просто неравнодушные волыняне, передают "Волынские новости".

Священники отслужили по погибшему панихиду. Полиция перекрыла дорогу на время службы. Далее траурный кортеж поехал в родное село Николая Лище. Здесь на перекрестке, неподалеку от школы, состоялась панихида. Затем тело погибшего доставили в родной дом.

22-летнего Николая Сорочука на коленях провожали дети и односельчане. Священники отслужили заупокойную панихиду в доме погибшего. Провести бойца в последний путь домой приехала его возлюбленная Ярина Аист.

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше", – написала девушка в день смерти Николая 22 января.

Вчера, 23 января, с Николаем попрощались в Мариуполе. После тело военного повезли в последний путь на родную Волынь.

Также 23 января во селе Лище Луцкого района в память о погибшем бойца Николая Сорочука провели траурную линейку. Парень через год после окончания школы пошел добровольцем на войну.

Как сообщал сайт "Сегодня", за прошлые сутки, 23 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили восемь обстрелов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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