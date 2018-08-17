Последствия ливня во Львове: машины, автобусы и улиці "по пояс" в воде

На одной из улиц затопило офисное помещение, вода подобралась и к Привокзальному рынку

Во Львове после сильного ливня все коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

"Из-за сверхурочного количества осадков подтоплено десяток улиц. Сейчас приостановлено движение трамваев. Например, подтоплена ул. Сахарова, сейчас там от заиления чистят дождеприемники. Также есть подтоплена ул. Городоцкая, пр. Черновола. А на ул. Торфяной, 26 подтопило первый этаж дома, где расположены офисные помещения", – сообщает пресс-служба мэрии.

Также подтоплена ул. Петлюры и Выговского. Все коммунальные службы на месте, работают. А на пр. ерновола есть места, где сорвало люки.

В то же время местные жители жалуются на пассивоность властей и коммунальщиков, опасаясь, что скоро их дома станут аварийными.

Напомним, недавно мы писали, что непогода бушевала в Киеве в ночь на 16 августа, и принесла городу немало проблем: поваленные деревья, затопленные магазины и улицы, а также сорванные крыши и тенты магазинов

Также сообщалось, , что во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.

Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Ранее украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.