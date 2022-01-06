Последствия непогоды на Закарпатье: кому еще нужно готовиться к наводнению (видео)

Из-за такого количества воды без газа могут остаться более 3 000 людей

В Закарпатье продолжает прибывать вода. Плотины разрушены, дома подтоплены, а спасатели

работают без перерыва. Также ищут пропавшего 14-летнего парня, которого унесло течением.

Пропал подросток из-за непогоды

Бурное течение затянуло юношу на Раховщине. Он ехал на подводе вместе с товарищем, когда

большой водой их смыло в реку вместе с лошадьми. 25-летний мужчина выбрался. А вот Богдана, которому только 14 лет, понесло дальше.

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Поисковые работы продолжаются до сих пор, но река сильно разлилась.

"Она имеет ширину от 60 до 100 метров, а высота воды до 1,5 метра. Мы будем обходить по берегам, а потом, когда вода спадет, будем привлекать водолазное отделение", – говорит начальник ГУ ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак.

Вода затапливает дома

Своих детей Иван Новаковский отправил к родственникам. Он боится оставлять их дома, потому что вода прибывает очень быстро.

В доме у мужчины она появилась утром, хотя с ночи уже не было дождя. Недалеко прорвало

дамбу и дома начало подтапливать. Еще в 7 утра было сухо, а сейчас почти весь двор в воде. Затопило 4 комнаты цокольного этажа.

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Такого давно не было

Местные не помнят такого наводнения еще с 2003 года.

"Дамбы еще сдерживали все хорошо. А потом прорвало в двух местах. Мы загнали трактор, разгонявший ту воду", – рассказывает местный житель Адрий Исаак.

Сколько пострадало людей

Ненастье застало 39 населенных пунктов. Из-за большой воды без газа могут остаться более 3 000 закарпатцев.

"Через реку идет 600 метров воздушного газопровода. Уже одна опора смыта водой. На вторую собралось немало деревьев", – добавляет начальник ГУ ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак.

В горных районах области уровень воды в реках уже снизился. К беде теперь готовятся Береговский и Хустский районы. Именно туда двигается непогода.

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