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Потоки града и реки на улицах: что натворила непогода в Тернопольской области (фото, видео)

27 мая, 17:27

Руслан Ровик Руслан Ровик

Кроме града и дождя люди жаловались на сильный ветер и непривычный для мая холод

В городе Збараж Тернопольской области прошли сильные дожди и град, а результатом непогоды стал потоп на центральной улице города.

Очевидцы выложили в своих социальных сетях фото и видео удара стихии.

По словам жителей области, кроме осадков в области бушевал сильный ветер, а температура опустилась непривычно низко для конца мая.

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Напомним, что ранее в одном из сел Закарпатской области прошел сильный град, который устлал землю слоем льдинок и побил урожай на огородах.

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Напомним, как рассказывала синоптик Наталия Диденко, на Украину надвигается циклон, который принесет еще больше дождей в четверг. Погода и так во второй половине мая не радует, а под конец месяца она испортится еще больше. Но при этом немного потеплеет, и температура будет достаточно комфортной.

А тем временем метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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дождь потоп непогода град тернопольская область

Источник: Сегодня

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