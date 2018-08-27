Потоки воды на дорогах и подтопленные дома: на Прикарпатье прошли сильные ливни

Сегодня в регионе также ожидаются ливни, в некоторых районах – с градом

В Ивано-Франковской области из-за ливней, прошедших накануне, вода залила дороги и подтопила жилые дома. В частности, затоплены Косовский и Кольский районы.

Из-за непогоды в городе Калуш произошло ДТП: автомобиль просто снесло с дороги на обочину, где он влетел в столб. В результате инцидента пострадал водитель, его жена и их пятилетняя дочь.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что сегодня на Прикарпатье тоже ожидаются ливни, в некоторых районах – с градом.

Не так давно во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.

Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску