Потоком смыло дамбы и мосты: что натворила "большая вода" на западе Украины (фото и видео)

В результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.
Руководство страны уже отреагировало на стихийное бедствие – глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по оперативной ликвидации последствий непогоды.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, прибывший с рабочей поездкой на запад страны,провел совещание по поводу ситуации, сложившейся в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, чтобы скоординировать работу всех экстренных служб.
Вашему вниманию – главные происшествия, случившиеся в западных регионах страны из-за непогоды:
Черновицкая область:
На реке Черемош произошел прорыв дамбы на участке около 10 метров. Было подтоплено около 10 гектаров, а местных жителей предупредили о возможной эвакуации.
Буковинцы выложили в ролики, сделанные на бушующей реке:
Многие местные жители сравнивают нынешнюю ситуацию со страшным паводком, который случился в 2008 году.
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".
Вода размыла дорогу государственного значения Черновцы Верховина, недалеко от села Ростоки. Дорожное полотно бывло повреждено на участке около 50 метров.
В Вижнице потоки воды реки Черемош разрушили тело еще одной дамбы, возникла угроза подтопления промышленной части города.
Ивано-Франковская область:
Вода размыла часть дороги к известным украинским курортам – Яремче и Буковелю: в одном месте полотно подмыло водой, а в другом – залило потоками грязи.
После подъема воды в реке Черемош в регионе погибли три человека: двое не смогли выбраться из машины, которая съехала с дороги в водный поток, а также пожилая женщина, упавшая в реку.
На Прикарпатье в пяти районах области – Верховинском, Тлумацком, Снятинском, Коломыйский, Тысменницком, а также на территории Ивано-Франковского горсовета – были подтоплены жилые дома и дворы.
А в селе Красник произошел сдвиг грунта, который засыпал дорогу местного значения и отрезал от мира шесть населенных пунктов.
Львовская область:
После ливней из берегов вышла река Турянка, воды которой затопили село Заречное в Стрыйском районе.
Ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 209 населенных пунктов.
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