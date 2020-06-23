Потоком смыло дамбы и мосты: что натворила "большая вода" на западе Украины (фото и видео)

После обильных ливней поднялась вода в реках и наделала немало бед

В результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

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Руководство страны уже отреагировало на стихийное бедствие – глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по оперативной ликвидации последствий непогоды.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, прибывший с рабочей поездкой на запад страны,провел совещание по поводу ситуации, сложившейся в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, чтобы скоординировать работу всех экстренных служб.

Вашему вниманию – главные происшествия, случившиеся в западных регионах страны из-за непогоды:

Черновицкая область:

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На реке Черемош произошел прорыв дамбы на участке около 10 метров. Было подтоплено около 10 гектаров, а местных жителей предупредили о возможной эвакуации.

Буковинцы выложили в ролики, сделанные на бушующей реке:

Видео: Facebook / Ярослав Зеленчук

Многие местные жители сравнивают нынешнюю ситуацию со страшным паводком, который случился в 2008 году.

Видео: Facebook / Світлана Петрівна

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Вода размыла дорогу государственного значения Черновцы Верховина, недалеко от села Ростоки. Дорожное полотно бывло повреждено на участке около 50 метров.

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В Вижнице потоки воды реки Черемош разрушили тело еще одной дамбы, возникла угроза подтопления промышленной части города.

Ивано-Франковская область:

Вода размыла часть дороги к известным украинским курортам – Яремче и Буковелю: в одном месте полотно подмыло водой, а в другом – залило потоками грязи.

После подъема воды в реке Черемош в регионе погибли три человека: двое не смогли выбраться из машины, которая съехала с дороги в водный поток, а также пожилая женщина, упавшая в реку.

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На Прикарпатье в пяти районах области – Верховинском, Тлумацком, Снятинском, Коломыйский, Тысменницком, а также на территории Ивано-Франковского горсовета – были подтоплены жилые дома и дворы.

А в селе Красник произошел сдвиг грунта, который засыпал дорогу местного значения и отрезал от мира шесть населенных пунктов.

Львовская область:

После ливней из берегов вышла река Турянка, воды которой затопили село Заречное в Стрыйском районе.

Ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 209 населенных пунктов.

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