Українська
$ 26,67
29,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Потоком смыло дамбы и мосты: что натворила "большая вода" на западе Украины (фото и видео)

23 июня, 20:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

После обильных ливней поднялась вода в реках и наделала немало бед

В результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

Реклама

Руководство страны уже отреагировало на стихийное бедствие – глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по оперативной ликвидации последствий непогоды.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, прибывший с рабочей поездкой на запад страны,провел совещание по поводу ситуации, сложившейся в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, чтобы скоординировать работу всех экстренных служб.

Вашему вниманию – главные происшествия, случившиеся в западных регионах страны из-за непогоды:

Черновицкая область:

Реклама

На реке Черемош произошел прорыв дамбы на участке около 10 метров. Было подтоплено около 10 гектаров, а местных жителей предупредили о возможной эвакуации.

Буковинцы выложили в ролики, сделанные на бушующей реке:

Видео: Facebook / Ярослав Зеленчук

Многие местные жители сравнивают нынешнюю ситуацию со страшным паводком, который случился в 2008 году.

Видео: Facebook / Світлана Петрівна

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Вода размыла дорогу государственного значения Черновцы Верховина, недалеко от села Ростоки. Дорожное полотно бывло повреждено на участке около 50 метров.

Реклама

В тренде
На границе с Россией погибли сотни утят: что произошло

В Вижнице потоки воды реки Черемош разрушили тело еще одной дамбы, возникла угроза подтопления промышленной части города.

Ивано-Франковская область:

Вода размыла часть дороги к известным украинским курортам – Яремче и Буковелю: в одном месте полотно подмыло водой, а в другом – залило потоками грязи.

После подъема воды в реке Черемош в регионе погибли три человека: двое не смогли выбраться из машины, которая съехала с дороги в водный поток, а также пожилая женщина, упавшая в реку.

Реклама

На Прикарпатье в пяти районах области – Верховинском, Тлумацком, Снятинском, Коломыйский, Тысменницком, а также на территории Ивано-Франковского горсовета – были подтоплены жилые дома и дворы.

А в селе Красник произошел сдвиг грунта, который засыпал дорогу местного значения и отрезал от мира шесть населенных пунктов.

Львовская область:

После ливней из берегов вышла река Турянка, воды которой затопили село Заречное в Стрыйском районе.

Ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 209 населенных пунктов.

Кроме того, читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода потоп Ивано-Франковск Прикарпатье непогода буковина черновицкая область Львовская область Западная Украина паводки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
В Черновцах смягчили карантин: что разрешили
В Черновцах смягчили карантин: что разрешилиЗапад
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)Запад
"Очень изменился": врач из Львова рассказал о новой особенности коронавирусаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять