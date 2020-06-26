Потоп на Буковине: вода поднялась на 8 метров и "снесла" мост (фото)

Синоптики предупредили, что уровень воды будет подниматься

В Черновицкой области продолжается наводнение, которое уже принесло немалые беды западным областям страны, и на реке Прут водой снесло мост между поселками Маршинцы и Лунка.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршинцами и Лункой. Единым решением может быть неотложное продолжение строительства нового моста!" – написал он.

Также чиновник опубликовал на своей странице фото последствий стихии.

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Между тем, по данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, по состоянию на утро 26 июня в регионе продолжается ликвидация последствий паводка.

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"В 45 населенных пунктах (было 51) на территории семи районов (Выжницкий, Путильский, Кицманский, Новоселицкий, Глыбоцкий, Старожинецкий, Герцаевский ): подтоплено 1049 жилых домов (было 1075); 1 фельдшерско-акушерский пункт; затоплено 763 подвалы (было 819); 3543 приусадебных участка (было 3 642); разрушено 1,4 км автодорог; повреждено 47,28 км автодорог (было 47,78); 17 мостов, четыре дамбы, 3,5 км берегоукреплений, 1938 гектаров сельхозугодий", – говорится в сообщении.

В настоящее время осложнено или отсутствует автотранспортное сообщение с шестью населенными пунктами, повреждено электроснабжение в 17 населенных пунктах, нарушено газоснабжение в девяти населенных пунктах.

Всего к спасательным работам на территории области привлечено 318 человек и 86 единиц техники.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков назвал приоритетной задачей властей восстановление инфраструктуры и компенсация за жилье людям, пострадавшим в результате наводнения в западных областях.

Видео: mvs.gov.ua

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Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии дорог государственного значения.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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