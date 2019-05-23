Потоп на Закарпатье: разрушены мосты и подтоплены жилые дома

За два дня в области выпала месячная норма осадков

За минувшие двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 Га сельхозугодий, 170 га пастбищ.









































Также повреждены 6 мостовых переходов, разрушены два моста, и 650 м береговых укреплений. Больше всего пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский, Тячевский, Перечинский и Воловецкий районы.

В ночь на 23 мая в притоке Ужа – р.Турья, возле с. Турья Пасека зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды – 349,8 см. До этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году. Об этом сообщают в ОГА Закарпатья.

Вода продолжает подниматься и в ближайшие часы возможна новая волна осадков, которая идет в Закарпатье со стороны Словакии и Польши. Львиная доля ливней снова ожидает Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы. В течение пяти часов выпадет еще 45 мм осадков, то есть полуторанедельная норма. Под угрозой частичного подтопления оказались города Перечин и Ужгород (правобережье). В Ужгороде подъем воды ожидается выше уровня паводка 1992 года, когда значительная часть правобережья была залита водой, а некоторые старые дома обрушились.

Вследствие резкого поднятия воды в верховьях р.Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном с.Котельница Воловецкого района. Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. На противоположном берегу села находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке.

"На этот год для строительства моста заложены 5 млн. гривен плюс 500 тыс. гривен софинансирования из областного бюджета. Однако средства хоть и заложены в государственном бюджете, пока не выделены, и когда будут выделены – неизвестно", – добавляют в ОГА.

В то же время синоптики прогнозируют, что сегодня, 23 мая, в области сохранятся значительные дожди, местами ливни и град. Возможно шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Поэтому в верховьях рек восстановится повышение уровня воды на 0,3 – 0,6 м. На Тисе (пгт Вилок) будет повышение уровня. Наиболее угрожающая ситуация может сложиться в бассейне рек Боржава (Иршавский, Виноградовский районы) и Уж (Великоберезнянский, Перечинский, Ужгородский районы и г. Ужгород).

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Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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Кроме этого, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плывут по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

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