Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Потоп на Западной Украине: спасатели рассказали о ситуации в пострадавших районах

24 мая, 09:41

Бойцы ГСЧС эвакуировали сотни людей и откачивали воду из подтопленных домов

После паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях остаются подтопленными десятки жилых домов и домохозяйств. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Ивано-Франковской области, по состоянию на 7 часов утра 24 мая остаются подтопленными один жилой дом в поселке Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области.

Кроме того, в Закарпатской области остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство и 1 835 гектаров сельскохозяйственных угодий, повреждены 15 мостовых переходов и разрушен мост через реку Латорица в селе Котельница.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 76 человек, из них 12 детей, а также 10 автомобилей, было откачано свыше 25 тысяч кубометров воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.


Кроме этого, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плыли по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег потоп, подтопление, Прикарпатье, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Закарпатская область

Вы сейчас просматриваете новость " Потоп на Западной Украине: спасатели рассказали о ситуации в пострадавших районах". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

8 интересных фактов о цвете глаз

Как мужчины убивают своих жен

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Бывший замглавы ГосЧС восстановился в должности
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь