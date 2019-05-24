Потоп на Западной Украине: спасатели рассказали о ситуации в пострадавших районах

Бойцы ГСЧС эвакуировали сотни людей и откачивали воду из подтопленных домов

После паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях остаются подтопленными десятки жилых домов и домохозяйств. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Ивано-Франковской области, по состоянию на 7 часов утра 24 мая остаются подтопленными один жилой дом в поселке Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области.

Кроме того, в Закарпатской области остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство и 1 835 гектаров сельскохозяйственных угодий, повреждены 15 мостовых переходов и разрушен мост через реку Латорица в селе Котельница.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 76 человек, из них 12 детей, а также 10 автомобилей, было откачано свыше 25 тысяч кубометров воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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Кроме этого, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плыли по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

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