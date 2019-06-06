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Потоп в Каменец-Подольском: вода вымыла старинную брусчатку и затопила улицы

6 июня, 18:12

Непогода в Хмельницкой области привела к серьезным последствиям

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Иллюстрация. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes. Фото: Reuters

В Хмельницкой области области после сильного ливня затопило Каменец-Подольский: вода затопила улицы и вымыла старинную брусчатку в исторической части города. Уровень потока дождевой воды местами полутора метров.

"Брусчатку размыло где-то больше 100 квадратных метров. Ее несла вода, сильный поток очень был, унесло на город где-то за 100-120 метров", – рассказал Михаил Рутина, главный механик коммунального предприятия "Комунстрой".

Ливень затопил улицы города так, что припаркованные на обочине легковушки были полностью покрыты илом и грязной водой. Вычерпывать воду из затопленных машин горожанам пришлось собственноручно.

По данным гидрометцентра, за час в городе выпала десятидневная норма осадков. Каменец-Подольский был частично парализован. Вода сходила на протяжении двух часов, а за ликвидацию последствий стихии сразу же взялись все коммунальные службы.

"Из подвалов выкачивается вода, но она с каждым разом подступает все снова и снова. Мы не знаем, что будет сегодня, если снова пойдет дождь – будет беда", – рассказала местная жительница Галина Билык.

"Подвал так же полон, на огороде было вот так воды (показывает по колено), и это самая нижняя точка", – добавил горожанин Анатолий Коваленко.

"работали целую ночь, экипажи поменялись и снова работают, а я вам скажу, что мотопомпы даже не успевали – перегревались. Не было возможности даже им дать отдохнуть", – вспомнил Владимир Слюсарчук, исполняющий обязанности начальника управления ГСЧС Каменец-Подольского горсовета.

Сейчас движение по улицам города восстановлено, а ямы на дороге закладывают брусчаткой. Но вечером в Каменце-Подольском снова ожидают дождя.

Ранее мы писали, что за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ. Также повреждены шесть мостовых переходов, разрушены два моста, и 650 м береговых укреплений. Больше всего пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский, Тячевский, Перечинский и Воловецкий районы.


Также и на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на четыре метра.

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Тег потоп, непогода, ливень, Каменец-Подольский, хмельницкая область

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