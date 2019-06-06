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Потоп в Украине: в Черновцах под воду ушел вокзал

6 июня, 19:39

На улицах Боженко, Гагарина и прилегающих образовался мощный поток воды

После сильного ливня затопило железнодорожный вокзал в Черновцах. Вход в помещение заложили мешками с песком.
 
На улицах Боженко, Гагарина и прилегающих образовался мощный поток воды. На видео, предоставленных promin.cv.ua очевидцами видно, как машины "вплавь" преодолевают подъем по улице Гагарина.

Как сообщалось, сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом. Урожай на огородах уничтожен, у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.

Напомним, в Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильных ливней подтопленными оказались села и города нескольких областей. 

Ранее в Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать.Сильным течением ее снесло в пропасть.


Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.


Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег дождь, потоп, черновцы, ливень

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