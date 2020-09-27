Поваленные деревья и реки вместо улиц: стихия накрыла Ивано-Франковск (фото, видео)

В Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, стихия обрушилась на регион вечером 26 сентября. Специалисты Службы спасения 15 раз выезжали на вызовы. Из подтопленных участков они отбуксировали семь машин, в которых находились 10 человек.

В частности, на улице Надречная пришлось спасать двух человек из затопленного легкового автомобиля. Также пожарные откачали воду из трех подтопленных подвальных помещений и убрали четыре поваленных ветром дерева.

Видео: galka.if.ua

Ранее мы сообщали, что из-за сильных дождей и порывов ветра в Украине обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях.

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Также напомним, в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

Кроме того, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки, а в центре города образовались огромные лужи.

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