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Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)

24 февраля, 10:18

В Ивано-Франковске ветер уничтожил мурал

В Ивано-Франковской области свирепствует непогода – ураганный ветер валит деревья и срывает со зданий крыши. В регионе без света остались 69 населенных пунктов.

В частности, деревья падали из-за непогоды в областном центре – Ивано-Франковске.

Также город сковали пробки. Из-за этого троллейбусный маршрут №6 временно едет через Радиозавод без заезда на АС-2.

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Кроме того, ветер сорвал крышу со Строительного лицея по улице Левинского.

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На улице Мазепы, 27 непогода уничтожила мурал.

Не обошла непогода и Львовскую область. Тут ветер валит деревья, а без электричества остаются десятки сел.

Напомним, в Украине из-за сильного ветра и осадков без электроснабжения остался 251 населенный пункт. Беды непогода натворила в семи областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что в понедельник, 24 февраля, в Украине ухудшится погода – на страну идет циклон из запада. Больше всего непогода будет бушевать в Карпатах – тут ожидаются снег и метели.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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