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Из розеток текла вода, а ветер срывал крыши: как бушевала непогода в Ивано-Франковске (фото и видео)

6 октября, 11:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за ливня затопило жилые дома

В Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Вечером 5 октября в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что деревья, которые рухнули, оборвали линии электопередач. Чтобы справиться с последствиями, привлекли резервные отделения ГСЧС. Также в городе работает военизированный горно-спасательный отряд Калуша, аварийные бригады РЭС, теплокоммунэнерго, Водоекотехпрома и троллейбусного депо.

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К счастью, погибших и травмированных в результате непогоды нет.

На сайте galka.if.ua отмечают, что на улице Довженко ветер сорвал часть крыши здания, которая в свою очередь повредила автомобили.

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Также известно о подтоплении улиц Сечевых Стрельцов, Независимости, Кисилевской и в микрорайоне Пасечная. Большой вред принесла непогода жителям улиц Украинской дивизии и Коновальца. Там затопило не только лестницу, но и подвальные помещения. А на Молодежной у людей вода текла из розеток, выключателей и электрощитов.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске прошел ливень. В результате дороги на перекрестках и под мостами затопило, а спасатели вылавливали плавающие автомобили.

Также журналисты "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

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ветер Ивано-Франковск непогода ливень затопление электроснабжение
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