Поваленные деревья и затопленные улицы: в Хмельницком прошел ураган

По прогнозам синоптиков, ливни в городе продлятся до конца недели

Мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

В частности, в центре города ветер повалил огромное дерево: оно раздавило припаркованный автомобиль и оборвало линии электропередач. Из-за этого в Хмельницком несколько часов не ходили троллейбусы. Кроме того, дождь был такой сильный, что улицы города залило, а сточные системы не справлялись с потоками воды.

С последствиями непогоды боролись не только спасатели, а и работники всех коммунальных служб. Синоптики, в свою очередь, предупреждают: ливни в Хмельницком продлятся до конца недели.

Ранее мы писали о том, что мощный ливень, который прошел во Львове в воскресенье, 29 июля, затопил дороги и тротуары города. Всего за час Львов превратился в сплошную лужу.

А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску

Напомним, в некоторых районах Киева 26 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.



