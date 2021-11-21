Во Львове прогремел взрыв на химзаводе – вылетели окна, спасателей не пускают внутрь (фото)

Во Львове на территории АО "Львовский химический завод" произошел взрыв. Сейчас на месте находятся несколько бригад спасателей. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом рассказал депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
По его словам, на улице был слышен хлопок. К счастью, взрыв не закончился пожаром, однако по неизвестным причинам спасателей в помещение не пускают.
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"21.11.2021 в 14:10. На Сыхове ул. Раховская 16 (Львов) на АО "Львовский химический завод" раздался хлопок – взрыв, прибыли пожарные но их не пускают, пожара нет, но на заводе видно как вылетели окна", - написал он.
Не первый взрыв за этот год
Во Львове 3 августа около 19:00 произошел взрыв на этом же предприятии. Тогда в здании тоже вылетели окна, обошлось без пожара.
Отметим, местное издание Vgolos пишет, что сначала руководство завода не пропускало ни полицию, ни спасателей на территорию предприятия, аргументируя это тем, что это – частная территория. Впоследствии они все же туда попали.
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