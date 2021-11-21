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Во Львове прогремел взрыв на химзаводе – вылетели окна, спасателей не пускают внутрь (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 ноября, 16:14
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Во Львове произошел взрыв в помещении химзавода, однако спасателей пока не пускают внутрь
На химическом заводе во Львове произошел взрыв
На химическом заводе во Львове произошел взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове на территории АО "Львовский химический завод" произошел взрыв. Сейчас на месте находятся несколько бригад спасателей. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом рассказал депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По его словам, на улице был слышен хлопок. К счастью, взрыв не закончился пожаром, однако по неизвестным причинам спасателей в помещение не пускают.

Из-за взрыва в здании вылетели окна. Фото: Игорь Зинкевич

"21.11.2021 в 14:10. На Сыхове ул. Раховская 16 (Львов) на АО "Львовский химический завод" раздался хлопок – взрыв, прибыли пожарные но их не пускают, пожара нет, но на заводе видно как вылетели окна", - написал он.

У здания стоят два пожарных авто. Фото: Игорь Зинкевич

Не первый взрыв за этот год

Во Львове 3 августа около 19:00 произошел взрыв на этом же предприятии. Тогда в здании тоже вылетели окна, обошлось без пожара.

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Отметим, местное издание Vgolos пишет, что сначала руководство завода не пропускало ни полицию, ни спасателей на территорию предприятия, аргументируя это тем, что это – частная территория. Впоследствии они все же туда попали.

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