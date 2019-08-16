Появились подробности массового отравления детей из Киева на Прикарпатье

По данным Госпотребслужбы, утром накануне дети позавтракали в кафе, а пообедали в частной усадьбе, уже к вечеру им стало плохо

Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС

В Главном управлении Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщили подробности массового отравления детей на Прикарпатье, которые приехали на отдых из Киева.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области.

По данным специалистов, 30 детей из Киева приехали в частную усадьбу накануне и заселились около 14:00. При этом ранее утром в 9:30 у детей был завтрак в одном из кафе, которое сейчас устанавливается. В 14:30 они пообедали в усадьбе "Горицвет", а около 15 часов у них появились первые признаки ухудшения самочувствия.

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"В 23:20 13 детей в возрасте от 11 до 18 лет поступили в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "острый гастрит", признаки заболевания: рвота, повышенная температура тела 37,2-37,5°", - говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Сейчас продолжается сбор анамнеза и выяснение обстоятельств происшествия (чем питались дети в поезде и перед отъездом). Проводится санитарно-эпидемиологическое обследование.

Ситуация находится на контроле ГУ Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области расследованием массового отравления на поминках в селе Зарубинцы занялась местная полиция.

Также мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.

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