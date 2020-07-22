Появилось видео начала штурма автобуса с заложниками в Луцке

Появилось видео начало штурма автобуса в Луцке, которые зрители спецоперации по освобождению заложников, могли наблюдать воочью и онлайн.

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Украинцы могли увидеть, как проходило задержание террориста.

Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Євгений Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм.

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Видео: Klymenko Time

Напомним, что 21июля мужчина захватил заложников в центре Луцка. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

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Вечером в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

Также силовики показали арсенал оружия, который изъяли у "луцкого террориста".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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