Пожаловался на соседей и получил штраф: в Луцке копы наказали мужчину

В Луцке наказали мужчину, который вызвал полицию, чтобы утихомирить соседей-дебоширов. Но именно на него составили админпротокол.

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Как говорится в новостях "Сегодня", мужчина хотел утихомирить громкую пирушку этажом выше. Но соседи отделались лишь устным замечанием. Зато Александру Гаврилюку выписали штраф в 255 гривен – потому что в подъезде был без защитной маски.

"Я им представился, показал документы. А они мне объясняли, что эта ситуация не требует ... ну, то есть, не хотели выполнять свои обязанности. Вместо этого они мне решили отомстить, составив на меня протокол", – уверяет Александр.

Мужчина написал жалобу на полицейских, угрожал подать в суд. Через пару дней ему прислали ответ.

"Пришло письмо, что эти патрульные полицейские неоднократно заставляли меня надеть маску. То есть, я отказывался ее надеть. А было наоборот. По их первому требованию я уже одел маску", – утверждает житель.

"Сегодня" обратились к юристам. Оказывается, по разъяснениям Минздрава, подъезд дома считают общественным местом. Поэтому маску там носить обязательно, но юристы говорят – четкой законодательной базы в этом нет и трактовать это можно в обе стороны.

После консультации с юристами, и очередного визита Александра в отделение, полиция отменила штраф. Но освободили только от уплаты штрафа, а вот административное правонарушение за Александром осталось.

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Александр снова планирует обращаться в суд, чтобы официально отменили "админку".

Напомним, в Полтаве разразился скандал, когда покупателю в магазине не продали хлеба, потому что он был "не в той маске".

Как известно, маску или респиратор обязательно носить в общественных местах и транспорте, с ноября прошлого года нарушения украинцев ждет штраф – до 255 гривен.

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