Пожаловался на условия: во Львове студента колледжа выгнали из общежития

Сегодня, 20:59

Юноша уверяет, что в комнате, в которой его поселили, жить было невозможно


Во Львове студент колледжа остался без крыши над головой из-за того, что попросил комнату с мебелью и ремонтом в общежитии. Юноша уверяет, что там, где его поселили, жить было невозможно.

Михаил приехал из Луцка во Львов учиться на дизайнера. Когда он поселился в общежитии колледжа, заплатил за полгода две тысячи триста гривен. Но увидев комнату, юноша не смог остаться там жить. В комнате был ободранный ламинат, один стол на троих студентов, а душа не было вовсе. Из-за этого Михаил попросил поменять комнату, а ночевать уехал к сестре. Когда же вернулся, комендант сообщила, что юношу выселили.

Как выяснилось, такие условия – практически во всех комнатах общежития. Кроме того, перед каникулами студенты должны сделать в комнатах ремонт и покрасить пол, а для того, чтобы вселиться – привезти шторы, коврики и вышитые салфетки. Кроме того, на этаже общежития, где живет полсотни жителей, есть всего лишь одна плита, а вторая не работает.

За пренебрежение пожарной безопасностью колледж уже штрафовали. После того, как сюда наведались журналисты – администрация собрала студентов, чтобы обсудить условия проживания, а Михаилу места в общежитии так и не нашли.

Ранее в Киеве в общежитии взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар. 
Львов, студенты, скандал, общежитие, выселение

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