Пожар на фабрике в Черновцах локализовали: появилось видео с высоты

По состоянию на 16:31 пожар на территории предприятия "Розма" в Черновцах локализован. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, жертв инцидента нет. Для тушения огня на месте работают 49 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

По информации АСС, во время тушения пожара пострадал спасатель. Он находился рядом с горящим зданием, когда внутри начали рушиться перекрытия. Пожарный начал отходить, оступился и травмировал ногу.

Сейчас предприниматели выносят с территории фабрики товары и вывозят их грузовиками.

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Начальник ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области Сергей Михайлюк рассказал подробности инцидента.

"Огромной проблемой стало то, что здесь безводный район, воду было неоткуда набрать. Мы подогнали пожарный поезд, но, к сожалению, из-за большого расстояния – около 1 км – на этой длине теряли давление", - сказал он.

Михайлюк уточнил, что в момент возгорания в здании никого не было.

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"Там есть большая загрузка легковоспламеняющимися материалами – от пола до потолка, на каждом этаже. Сейчас происходит обвал конструкций, поскольку он сильно перегрелся. Спасатели работают извне, чтоб не травмироваться", - добавил Михайлюк.

Напомним, недавно в Одессе горел жилой многоквартирный дом. Огонь охватил два этажа и крышу. Известно, что здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных деталей. Пожар в старинном доме показали с высоты .

А тем временем спасатели все еще тушат пожар в Луганской области в районе Северодонецка.

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