На территории ровенской АЗС неизвестные подожгли внедорожник Jeep

В ночь на 8 мая, около 1:56, в Ровно на территории АЗС подожгли легковой автомобиль. Следственно-оперативная группа установила, что владельцем Jeep Grand Cherokee на иностранной регистрации является 26-летний местный житель.

"На место вызова прибыло 12 пожарных и три единицы техники. Уже в 2:07 возгорание было локализовано, а в 02:20 пожар полностью ликвидировали, от возможного возгорания заправку удалось спасти", – сообщают в ГСЧС.

В результате пожара был уничтожен моторный отсек автомобиля, передние колеса, панель приборов, обшивка салона.

Как сообщают в полиции, по факту "умышленного повреждения имущества путем поджога" открыто досудебное расследование.

Ранее в селе Белая Криница Ровенской области на автодороге Киев – Чоп произошло столкновение двух грузовиков DAF, которые перевозили легковые автомобили, в результате ДТП один человек погиб и семь транспортных средств были повреждены огнем.

Также в Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.

Кроме этого, в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.