На территории ровенской АЗС неизвестные подожгли внедорожник Jeep
Владельцем автомобиля является 26-летний местный житель
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
На месте пожара. Фото ГСЧС, Нацполиция
В ночь на 8 мая, около 1:56, в Ровно на территории АЗС подожгли легковой автомобиль. Следственно-оперативная группа установила, что владельцем Jeep Grand Cherokee на иностранной регистрации является 26-летний местный житель.
"На место вызова прибыло 12 пожарных и три единицы техники. Уже в 2:07 возгорание было локализовано, а в 02:20 пожар полностью ликвидировали, от возможного возгорания заправку удалось спасти", – сообщают в ГСЧС.
В результате пожара был уничтожен моторный отсек автомобиля, передние колеса, панель приборов, обшивка салона.
Как сообщают в полиции, по факту "умышленного повреждения имущества путем поджога" открыто досудебное расследование.
Ранее в селе Белая Криница Ровенской области на автодороге Киев – Чоп произошло столкновение двух грузовиков DAF, которые перевозили легковые автомобили, в результате ДТП один человек погиб и семь транспортных средств были повреждены огнем.
Также в Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.
Кроме этого, в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.
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