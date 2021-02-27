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Взрыв в больнице Черновцов: еще одна версия возгорания

27 февраля, 23:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Причина возгорания не самоподжог и не взрыв кислорода

Одна из вероятных причин пожара и взрыва в городской больнице №1 Черновцов – возгорание газеты на тумбочке одного из пациентов, но окончательной версии пока нет.

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Об этом заявил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, передает "Общественное радио".

"Причина поджога – на тумбочке у пациента загорелась газета, но что спровоцировало, что эта газета загорелась, есть несколько версий, возможно, электрокипятильник, возможно, аппарат для измерения давления. Я больше не могу сказать, работает следственно-оперативная группа", – рассказал Черный.

Глава департамента также отметил, что, по его информации, причиной возгорания точно не является самоподжог, взрыв кислорода или замыкание электропроводки.

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Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный основной версией причины пожара назвал самоподжог одного из тяжелобольных пациентов, который скончался на месте.

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Мы также сообщали, что правоохранители Буковины отрабатывают версию, что взрыв в городской больнице №1 Черновцов произошел не из-за медицинского кислорода, а был вызван другим источником.

Все подробности в спецтеме Взрыв в больнице Черновцов

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