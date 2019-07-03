Пожар в Хмельницком: спасатели эвакуировали жителей пятиэтажки

Из горящих квартир вывели шестерых жильцов, а 23 человек эвакуировали из соседних помещений

Иллюстрация. Фото: Информатор

В Хмельницком под утро 3 июля вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме Хмельницкого. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Пожарные вытащили из огня шестерых жильцов, а из соседних квартир эвакуировали еще 23 человека. Среди них были и дети.

Погорельцев спускали по лестнице, а лежачих выносили на носилках. Между тем, пожар был ликвидирован за считанные минуты.

"Пожар возник в квартире на первом этаже. Было подано стволы на тушение, а также приступили к эвакуации людей из соседних квартир", – рассказал Андрей Сторожук, начальник караула государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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