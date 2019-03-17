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Пожар в Хмельницком унес жизнь пожилого курильщика

Сегодня, 11:38

Спасатели считают причиной возгорания неосторожность при курении

Фото: ГСЧС
Пожар в Хмельницком унес жизнь пожилого курильщика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e12/bd7/5c8e12bd7ef8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e12/bd7/5c8e12bd7ef8a.jpg Запад Спасатели считают причиной возгорания неосторожность при курении

В результате пожара, который произошел в Хмельницком в ночь на 17 марта, погиб пожилой мужчина, о чем сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"17 марта в 2:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г.Хмельницький на ул. Староконстантиновское шоссе возник пожар в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели обнаружили погибшим 62-летнего гражданина", – утверждают в спецслужбе

Менее чем за 35 минут возгорание удалось локализовать и к 3:21 огонь уже был полностью потушен, для чего были привлечены четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Спасатели считают предполагаемой причиной пожара неосторожность при курении.

Напомним, накануне спасатели почти четыре часа боролись с огнем, который вспыхнул на территории городской больницы Днепра и охватил трехэтажное здание, которое было памятником архитектуры.

Кроме того, сообщалось о гибели троих человек в результате пожара в жилом доме, расположенном в городе Деражня Хмельницкой области.

Мы также писали о загорании пассажирского микроавтобуса во время движения в Хмельницкой области.

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Тег пожар, возгорание, курение, Хмельницкий, хмельницкая область

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