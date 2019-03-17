Пожар в Хмельницком унес жизнь пожилого курильщика
Спасатели считают причиной возгорания неосторожность при курении
В результате пожара, который произошел в Хмельницком в ночь на 17 марта, погиб пожилой мужчина, о чем сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"17 марта в 2:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г.Хмельницький на ул. Староконстантиновское шоссе возник пожар в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели обнаружили погибшим 62-летнего гражданина", – утверждают в спецслужбе
Менее чем за 35 минут возгорание удалось локализовать и к 3:21 огонь уже был полностью потушен, для чего были привлечены четыре единицы техники и 15 человек личного состава.
Спасатели считают предполагаемой причиной пожара неосторожность при курении.
Напомним, накануне спасатели почти четыре часа боролись с огнем, который вспыхнул на территории городской больницы Днепра и охватил трехэтажное здание, которое было памятником архитектуры.
Кроме того, сообщалось о гибели троих человек в результате пожара в жилом доме, расположенном в городе Деражня Хмельницкой области.
Мы также писали о загорании пассажирского микроавтобуса во время движения в Хмельницкой области.
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