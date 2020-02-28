Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Пожарные на Закарпатье спасли четырех людей, надышавшихся угарным дымом

28 февраля, 11:38

Сергей Пономаренко

На некоторое время пострадавших поместили в больницу

Тячевские спасатели на Закарпатье вынесли из огня четырех человек, сообщает "Ранок з Україною".

Двое из них – пожилые люди, и самостоятельно из задымленных зданий выйти не смогли бы, говорят свидетели произошедшего. Пламя охватило один из двух смежных жилых домов. Густой едкий дым окутал все вокруг. Пострадавшие сильно надышались угарным дымом, и на некоторое время были помещены в больницу.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как на Закарпатье при пожаре погиб маленький ребенок.

В тренде
Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Поступило сообщение о пожаре в жилом доме, что в с. Балажер Береговского района. О возгорании сообщили односельчане, которые заметили, что из дома идет дым и видно пламя", – сообщают в ГСЧС.

Пожар был полностью ликвидировали. Во время тушения внутри одной из комнат, которая была центром возгорания, спасатели обнаружили тело полуторагодовалого мальчика.

Также мы писали о том, как в селе Пушкино Виноградовского района Закарпатской области четыре часа тушили мощный пожар, который уничтожил пять тонн кукурузы и одну тонну сена.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пожары Закарпатская область Ранок з Україною

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда прилетит самолет с украинцами из Китая: глава Львовской ОГА сделал заявление
Куда прилетит самолет с украинцами из Китая: глава Львовской ОГА сделал заявлениеЗапад
"Сделали из нас клоунов": в Микулинцах опровергли молебен против украинцев из КитаяЗапад
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)Запад
Бунт в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая: зе-депутат сделал громкое заявление
Бунт в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая: зе-депутат сделал громкое заявлениеЗапад
Возле Львова медики спели гимн Украины после известия, что эвакуированных из Уханя не будет
Возле Львова медики спели гимн Украины после известия, что эвакуированных из Уханя не будетЗапад
В Ровенской области зреет скандал из-за ДТП с бизнесменом
В Ровенской области зреет скандал из-за ДТП с бизнесменомЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...