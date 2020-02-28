Пожарные на Закарпатье спасли четырех людей, надышавшихся угарным дымом

На некоторое время пострадавших поместили в больницу

Тячевские спасатели на Закарпатье вынесли из огня четырех человек, сообщает "Ранок з Україною".

Двое из них – пожилые люди, и самостоятельно из задымленных зданий выйти не смогли бы, говорят свидетели произошедшего. Пламя охватило один из двух смежных жилых домов. Густой едкий дым окутал все вокруг. Пострадавшие сильно надышались угарным дымом, и на некоторое время были помещены в больницу.

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"Поступило сообщение о пожаре в жилом доме, что в с. Балажер Береговского района. О возгорании сообщили односельчане, которые заметили, что из дома идет дым и видно пламя", – сообщают в ГСЧС.

Пожар был полностью ликвидировали. Во время тушения внутри одной из комнат, которая была центром возгорания, спасатели обнаружили тело полуторагодовалого мальчика.

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