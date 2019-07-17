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Пожилой поляк кулаками "воспитывал" украинских заробитчан: появилось видео

17 июля, 19:09

То, как польский работодатель обращается с рабочими, напоминает эксплуататорский строй

В сеть попало очередное видео ссоры с последовавшим далее рукоприкладством между польским работодателем и заробитчанами из Украины. Видео разместили в паблике "Украинский мигрант" в Facebook.


На видео четко видно, как польский работодатель с синим зонтиком приходит на поле, где работают украинцы. Он сильно кричит на них, а когда замечает, что его снимают на видео – теряет всякое терпение и выбивает телефон из рук женщины. На любые замечания украинских заробитчан он начинает хамить и ругаться матом. В конечном результате между конфликтующими возникла потасовка.

Тем временем пользователи Facebook активно обсуждают ситуацию. Многие  сочувствуют заробитчанам, некоторым эта ситуация напомнила "эксплуататорский строй", остальные недоумевают, как пожилой поляк может так безобразно себя вести.

Напомним, недавно правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю жительницу страны, вследствие действий которой, вероятно, на западе страны скончался украинский заробитчанин. 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело Чернея обнаружили на лесной поляне за 125 километров от цеха, в котором он работал.


Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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Тег Польша, заробитчане, рабочие, поле

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