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Позировала в одном купальнике. В Ровно девушка разделась в троллейбусе – видео

24 июня 2021 16:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пассажирку выгнала из салона кондуктор – однако не из-за голого дефиле, а за отсутствие маски

В Ровно девушка сняла платье прямо в троллейбусе, оставшись в одном купальнике. Кондуктор выпроводила пассажирку – девушка была без маски в транспорте.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Украина сейчас".

Отмечается, что раздевалась в общественном транспорте местная блогерша. Подруга, которая снимала видео, попросила ее продефилировать в салоне.

"Катя, а слабо в тралике раздеться?" - спросила девушка.

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После этого пассажирка сняла платье и начала позировать в сдельном купальнике перед другими людьми. Практически сразу после этого к ней подошла кондуктор и сказала одеть маску. Девушка не согласилась, поэтому ее высадили из троллейбуса.

Ранее мы сообщали, что в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски.

Также напомним, что подобный инцидент произошел в Одессе. Мужчины подрались в продуктовом магазине из-за маски .

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