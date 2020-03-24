Предлагают "дезинфекцию" от коронавируса: почему нельзя открывать

Под видом обработки помещений в жилье могут попадать злоумышленники

Украинцы в соцсетях сообщают, что некие группы людей в специальных костюмах защиты могут стучаться в двери и предлагать продезинфицировать квартиры и дома. В Главном управлении Национальной полиции отмечают – подобным "службам" ни в коем случае нельзя открывать.

"Под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления. Полиция Волыни просит всех быть осторожными и не открывать двери незнакомцам", – сообщили в пресс-службе ГУ НП в Волынской области.

В полиции отмечают, что ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан.

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"В случае возникновения подобных ситуаций, сразу общайтеcь на линию "102", – говорят правоохранители.

Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский возмутился поведением украинцев, особенно из "групп риска", в том числе пенсионеров, которые игнорируют карантин, объявленный из-за распространения коронавируса.

"Каждый должен делать все, что зависит лично от него: защищать своих близких, строжайшим образом соблюдать гигиену, пользоваться санитайзерами, не подходить к людям, самоизолироваться по возможности. Но общее впечатление, что это слова в пустоту", - сказал он.

В то же время в городе Изюм Харьковской области решили ловить нарушителей карантина с помощью воспиталетей и учителей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

В городе Изюме в Харьковской области преподаватели школ и садиков выйдут на улицы. Они будут ловить нарушителей карантина. А при необходимости вызывать патрульных. Потому что люди пренебрегают ограничительными мерами. Взрослые гуляют на пикниках, а дети играют на площадках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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