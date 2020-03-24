Предлагают "дезинфекцию" от коронавируса: почему нельзя открывать

Украинцы в соцсетях сообщают, что некие группы людей в специальных костюмах защиты могут стучаться в двери и предлагать продезинфицировать квартиры и дома. В Главном управлении Национальной полиции отмечают – подобным "службам" ни в коем случае нельзя открывать.
"Под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления. Полиция Волыни просит всех быть осторожными и не открывать двери незнакомцам", – сообщили в пресс-службе ГУ НП в Волынской области.
В полиции отмечают, что ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан.
"В случае возникновения подобных ситуаций, сразу общайтеcь на линию "102", – говорят правоохранители.
Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский возмутился поведением украинцев, особенно из "групп риска", в том числе пенсионеров, которые игнорируют карантин, объявленный из-за распространения коронавируса.
"Каждый должен делать все, что зависит лично от него: защищать своих близких, строжайшим образом соблюдать гигиену, пользоваться санитайзерами, не подходить к людям, самоизолироваться по возможности. Но общее впечатление, что это слова в пустоту", - сказал он.
В то же время в городе Изюм Харьковской области решили ловить нарушителей карантина с помощью воспиталетей и учителей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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