Представлялся сотрудником СБУ: на Прикарпатье разоблачили мошенника
У преступника изъяли пистолет Макарова, переделанный для отстрела резиновых пуль, и патроны
В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенника, который выдавал себя за представителя подразделения Центрального аппарата СБУ по антитеррористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, житель Тисменицкого района представлялся сотрудником СБУ и за деньги обещал своим жертвам содействие в решении разрешительных вопросов в сфере пассажирских перевозок.
На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. 17 января по месту жительства злоумышленника провели обыски. Там обнаружили поддельное служебное удостоверение сотрудника СБУ, пистолет Макарова, переделанный для отстрела резиновых пуль, и патроны к нему.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области мошенник под видом полицейского ограбил пенсионерку. Женщина лишилась 58 тысяч гривен.
Кроме того, в Тернополе правоохранители разоблачили и задержали мошенника из оккупированных территорий и его сообщника. Преступники выманивали деньги по телефону.
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