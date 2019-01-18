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Представлялся сотрудником СБУ: на Прикарпатье разоблачили мошенника

Сегодня, 12:08

У преступника изъяли пистолет Макарова, переделанный для отстрела резиновых пуль, и патроны

Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ.
Представлялся сотрудником СБУ: на Прикарпатье разоблачили мошенника https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a2/b59/5c41a2b59c246.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a2/b59/5c41a2b59c246.jpg Запад У преступника изъяли пистолет Макарова, переделанный для отстрела резиновых пуль, и патроны

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенника, который выдавал себя за представителя подразделения Центрального аппарата СБУ по антитеррористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, житель Тисменицкого района представлялся сотрудником СБУ и за деньги обещал своим жертвам содействие в решении разрешительных вопросов в сфере пассажирских перевозок.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. 17 января по месту жительства злоумышленника провели обыски. Там обнаружили поддельное служебное удостоверение сотрудника СБУ, пистолет Макарова, переделанный для отстрела резиновых пуль, и патроны к нему.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области мошенник под видом полицейского ограбил пенсионерку. Женщина лишилась 58 тысяч гривен.

Кроме того, в Тернополе правоохранители разоблачили и задержали мошенника из оккупированных территорий и его сообщника. Преступники выманивали деньги по телефону.

 

 

СБУ, мошенник, задержание, Прикарпатье, ивано-франковская область

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