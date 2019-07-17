Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Тернопольской области кандидат в нардепы наехал на помощника депутата

17 июля, 12:14

Две политические силы не поделили билборд с политической агитацией, есть пострадавшие

Фото: Нацполиция

В городе Скалат Подволочиского района один из кандидатов в народные депутаты автомобилем наехал на помощника одного из народных избранников. Инцидент произошел 16 июля около 20.30.

"В дежурную часть Подволочисского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Скалате неизвестные самовольно переклеивают на билборде плакат с предвыборной агитацией. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Как оказалось, представители кандидата в народные депутаты пытались сорвать с билборда агитационную рекламу одной из политических партий и установить свой плакат с предвыборной агитацией", - сообщают в полиции.

Этому пытались помешать представители политсилы оппонентов. Между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в стычку. Во время этого кандидат в народные депутаты, который был на месте происшествия, сел за руль своего автомобиля и пытался уехать. Двигаясь задним ходом, он наехал на помощника кандидата в народные депутаты. Последний с травмой руки обратился за помощью к медикам.
Сведения о событии следователи Подволочисского отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований и квалифицировали по части 1 статьи 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Полицейские устанавливают законность действий представителей кандидата в народные депутаты по размещению агитационной рекламы на билборде. В случае, если они не подтвердятся, на нарушителей составят админпротокол.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили группу лиц, причастной к организации схемы подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. За один "голос" и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины гражданам обещали по полторы тысячи гривен.

Ранее сообщалось, чтоза первые сутки предвыборной кампании в Украине Национальная полиция получила три сообщения о подкупе избирателей в Луганской и Винницкой областях, открыты два уголовных производства.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, депутат, Тернополь, пострадавший

Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области кандидат в нардепы наехал на помощника депутата". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За три дня до политической тишины кандидаты в Раду выступили с ключевыми заявлениями

Вчера, 22:31

Кандидаты говорили об инвентаризации земли, возрождении Донбасса, газе и оборонном комплексе

Выборы-2019: списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду

Вчера, 17:20

Программные пункты и полные списки политических партий

Выборы-2019: все округа и кандидаты по мажоритарке

Вчера, 17:40

Сайт "Сегодня" предлагает читателям статистику выборов в мажоритарных округах с разбивкой на области

Нацполиция занялась кандидатами, которые используют бренды других политсил

Вчера, 15:07

Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции установлены 97 таких нарушителей

Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Сеть покорила "мускулистая" ворона, похожая на гориллу

Секреты ухода за орхидеей

О характере женщины расскажет ее обувь

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Простой способ удалить царапины

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

MARUV позировала на камеру в купальнике
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь