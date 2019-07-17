В Тернопольской области кандидат в нардепы наехал на помощника депутата

Две политические силы не поделили билборд с политической агитацией, есть пострадавшие

Фото: Нацполиция

В городе Скалат Подволочиского района один из кандидатов в народные депутаты автомобилем наехал на помощника одного из народных избранников. Инцидент произошел 16 июля около 20.30.



"В дежурную часть Подволочисского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Скалате неизвестные самовольно переклеивают на билборде плакат с предвыборной агитацией. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Как оказалось, представители кандидата в народные депутаты пытались сорвать с билборда агитационную рекламу одной из политических партий и установить свой плакат с предвыборной агитацией", - сообщают в полиции.

Этому пытались помешать представители политсилы оппонентов. Между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в стычку. Во время этого кандидат в народные депутаты, который был на месте происшествия, сел за руль своего автомобиля и пытался уехать. Двигаясь задним ходом, он наехал на помощника кандидата в народные депутаты. Последний с травмой руки обратился за помощью к медикам.

Сведения о событии следователи Подволочисского отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований и квалифицировали по части 1 статьи 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Полицейские устанавливают законность действий представителей кандидата в народные депутаты по размещению агитационной рекламы на билборде. В случае, если они не подтвердятся, на нарушителей составят админпротокол.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили группу лиц, причастной к организации схемы подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. За один "голос" и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины гражданам обещали по полторы тысячи гривен.

Ранее сообщалось, чтоза первые сутки предвыборной кампании в Украине Национальная полиция получила три сообщения о подкупе избирателей в Луганской и Винницкой областях, открыты два уголовных производства.

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