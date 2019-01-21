При пожаре в Тернопольской области погиб двухлетний ребенок
Смерть наступила в результате отравления продуктами горения
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Тернопольской области. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Об этом передает Центр пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области.
Загорелось в одной из комнат частного дома в селе Раславка Кременецкого района. По предварительным версиям, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Спасатели локализировали возгорание, тем самым не допустив распространения огня на смежные помещения. Затем огонь был потушен. В комнате успели сгореть матрас и некоторая одежда, повреждены облицовка стен и мебель. Всего пожар охватил 20 кв. м.
Напомним, 18 января в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека – мужчина и двое детей. Мать мальчиков не выдержала трагедии и покончила с собой.
Стоит отметить, что в последнее время количество пожаров значительно увеличилось. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Так, за прошлый год произошло почти 22 тысячи пожаров, в результате которых погибли 1170 человек.
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