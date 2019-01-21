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При пожаре в Тернопольской области погиб двухлетний ребенок

Сегодня, 12:48

Смерть наступила в результате отравления продуктами горения

Взрыв в Мексике
Взрыв в Мексике. Фото: AFP
При пожаре в Тернопольской области погиб двухлетний ребенок //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/331/6a9/5c43316a92238.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/331/6a9/5c43316a92238.jpg Запад Смерть наступила в результате отравления продуктами горения

Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Тернопольской области. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Об этом передает Центр пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области.

Загорелось в одной из комнат частного дома в селе Раславка Кременецкого района. По предварительным версиям, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Спасатели локализировали возгорание, тем самым не допустив распространения огня на смежные помещения. Затем огонь был потушен. В комнате успели сгореть матрас и некоторая одежда, повреждены облицовка стен и мебель. Всего пожар охватил 20 кв. м. 

Напомним, 18 января в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека – мужчина и двое детей. Мать мальчиков не выдержала трагедии и покончила с собой. 

Стоит отметить, что в последнее время количество пожаров значительно увеличилось. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Так, за прошлый год произошло почти 22 тысячи пожаров, в результате которых погибли 1170 человек.

ребенок, возгорание, пожары, тернопольская область

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