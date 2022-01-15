При восхождении на Говерлу погиб турист, еще двоих пытаются спасти

При восхождении на гору Говерла в Ивано-Франковской области погиб один турист. Еще двое человек получили травмы.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Что известно
Сегодня, 15 января, в 11:15 при восхождении на гору погиб 1 человек. Еще 2 туристов получили травмы разных степеней тяжести. Одного туриста с травмой ноги спускают с горы. Ко второму потерпевшему уже направляются спасатели.
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