Приехал поступать и попал в драку: в Тернополе убили мужчину
Пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы
В Тернополе на улице Богдана Хмельницкого, возле остановки общественного транспорта произошла драка с поножовщиной.
По предварительной информации, подозреваемый приехал в областной центр со своим товарищем, который должен был сдавать экзамены в одном из вузов города. Ребята сняли жилье, поселились, а затем пошли праздновать в один из клубов Тернополя.
В какой-то момент между посетителями заведения возник конфликт. Разборки, после закрытия бара, продолжились на улице. Один из парней вытащил нож и ранил двух мужчин – жителей Тернопольского района, 1994 и 1995 годов рождения.
Пострадавших бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу. Травмы одного из них оказались несовместимыми с жизнью. Он, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении. Другому раненому медики наложили более двадцати швов и отпустили домой.
Дебошир – 21-летний житель города Вараш. Его поймали патрульные, которые выезжали на вызов. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Продолжается следствие.
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