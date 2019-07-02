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Приехал поступать и попал в драку: в Тернополе убили мужчину

2 июля, 06:31

Пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы

На месте преступления.
На месте преступления.. Фото: Нацполиция

В Тернополе на улице Богдана Хмельницкого, возле остановки общественного транспорта произошла драка с поножовщиной.

По предварительной информации, подозреваемый приехал в областной центр со своим товарищем, который должен был сдавать экзамены в одном из вузов города. Ребята сняли жилье, поселились, а затем пошли праздновать в один из клубов Тернополя.

В какой-то момент между посетителями заведения возник конфликт. Разборки, после закрытия бара, продолжились на улице. Один из парней вытащил нож и ранил двух мужчин – жителей Тернопольского района, 1994 и 1995 годов рождения.

Пострадавших бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу. Травмы одного из  них оказались несовместимыми с жизнью. Он, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении. Другому раненому медики наложили более двадцати швов и отпустили домой.

Дебошир – 21-летний житель города Вараш. Его поймали патрульные, которые выезжали на вызов.  Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Продолжается следствие.

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Тег Тернополь, нож, драка, реанимация

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