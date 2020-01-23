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Прикарпатье охватили масштабные пожары: что произошло (фото и видео)

23 января, 09:12

Сухая трава горела на площади пяти гектаров

Фото: Комуналка ІФ, Facebook

Фото: Комуналка ІФ, Facebook

В Ивано-Франковской области бушевали сильные пожары – вспыхнула сухая трава. Пламя уже потушили спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Только за прошлые сутки, 22 января, пожарные ликвидировали 28 пожаров – горели сухая трава и мусор.

Самый масштабный пожар вспыхнул недалеко от местного аэропорта – в селе Чукаловка Тисменицкого района. О ЧП спасателям сообщили в 16:53 22 января – на место сразу же примчались пожарные. Пламя тушили почти четыре часа – ликвидировать его удалось только в 20:33. Общая площадь пожара составила около пяти гектаров.

Как сообщает suspilne.media, в справочном бюро Франковского аэропорта сообщили, что, несмотря на пожар, он работал в обычном режиме.

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"Загорелся сухостой, который был нескошенным. Все высохло, дождей нет. Угрозы нет ни для аэропорта, ни людям. Пока трудно сказать, это самовозговрание или это кто-то делает так, чтобы затем ему меньше работы было", – рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям горисполкома Игорь Влизло.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

"Причина возникновения пожара устанавливается", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, 21 января спасатели ликвидировали 11 пожаров во Львовской области. Горения сухой травы были зафиксированы в Дрогобычском, Бродовском, Жовковском, Пустомытовском, Радеховском, Сколевском районах, Червонограде и Бориславе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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