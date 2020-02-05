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Прикарпатье засыпает снегом: где затруднено движение

5 февраля, 09:44

Хуже всего ситуация на трассе Ивано-Франковск-Калуш

Жителей Запорожской области предупредили о резком ухудшении погоды

Жителей Запорожской области предупредили о резком ухудшении погоды / Фото: 0564.ua

На Ивано-Франковскую область обрушились снежные метели. На дорогах царят снежные заносы и гололедица, которые буквально сковали движение транспорта.

О ситуации на дорогах Прикарпатья в Telegram-канале ЧАТ 112 сообщили местные водители. По их словам, дорожные службы уже не справляются с осадками.

Хуже всего обстановка на трассе Франковск-Калуш – дорогу сковала гололедица и засыпало снегом. В районе Ценжева микроавтобус слетел в кювет, а на некоторых участках стоят грузовики. Также движение затруднено на автодороге Франковск-Коломыя.

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В Службе автодорог о трудностях или ограничения движения на дорогах Прикарпатья пока ничего не сообщали. А тем временем в пресс-службе местной ГСЧС уже предупредили об осложнении погодных условий.

"В течение 5-6 февраля 2020г. ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (II) уровня опасности", – говорится в сообщении.

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Спасатели отметили, что 5 февраля на Карпаты обрушится сильный снег. Снежный покров будет достигать 30-50 см.

Ранее мы писали, что в Украину 5 февраля пришла настоящая зима. На большинство областей обрушились сильный снег и метели.

Отметим, что непогода уже натворила беды в Украине – ночью 5 февраля из-за дождей, снега и сильного ветра без электроснабжения остался 41 населенный пункт.

Смотрите также в сюжете, как в Харькове сурок Тимка дал прогноз прихода весны:

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