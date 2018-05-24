Принудительное объединение: жители семи сел возмущены присоединением к Тернополю против их воли

Правды люди искали по кабинетам чиновников и политиков – помог Ляшко

Чиновники Тернопольщины решили присоединить к областному центру семь сел, которые рядом. Хотя знали, что крестьяне против, и уже начали создавать отдельную объединенную территориальную общину. Правды люди искали по кабинетам чиновников и политиков.

Пятитысячное село Белая – окраина Тернополя. Более 90 процентов жителей высказались против присоединения к областному центру и решили создать собственную объединенную территориальную общину.

"Заставляет Тернополь присоединяться. Мы хотим Билецкую общество, а Тернополь хочет, чтобы мы в Тернополь все шли. А чего мы должны идти туда", – возмущается жительница жительница Валентина Задорожная.

И вопреки воле крестьян областные чиновники решили присоединить Билую к Тернополю силой. А кроме нее еще шесть, поменьше сел рядом с городом.

"Перспективный план развития я не знаю какой имеет Тернополь. Так как оказалось, что они хотят нас присоединить к Тернополю, а не дать нам возможности создать добровольную объединенную общину. Насколько я знаю, сейчас проходит добровольное объединение, а не принудительное", – говорит местная жительница Оксана Качень.

Возмущенные крестьяне уже готовились перекрывать дороги. Но получили помощь от политиков.

"Радикальная партия" пошла навстречу людям, и они с людьми, за что мы очень благодарны", – говорит Оксана Качень.

Председатель областной организации "Радикальной партии" Олег Ляшко добился, чтобы областные чиновники отозвали скандальный проект.

"Они хотели пропихнуть силой это решение. Но под давлением нашим, под давлением общества сегодня Степан Барна заявил и показал документ, что он подписал, что предложения облгосадминистрации изменений в перспективный план считать недействительными и оставить без рассмотрения", – говорит председатель Тернопольской областной организации Радикальной партии Богдан Яциковський.

Руководство "Радикальной партии" заверил крестьян поддерживать их и впредь.

"Вот решение, которое сегодня это ваша первая победа. Еще, от Олега Валерьевича – лично вам приветствие, поддержка. Он сказал, что если надо будет то он готов с трибуны Верховной Рады по о вашей проблеме рассказывать и поддерживать вас на всех уровнях", – отметил председатель центрального исполнительного комитета "Радикальной партии" Юрий Зинченко.

Ранее в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.

Напомним, в Украине создают госпитальные округа. Области поделят на три-пять госпитальных округов, а областные и районные больницы потеряют свой статус.