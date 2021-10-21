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Пришло тепло? Какая погода будет во Львове 22 октября

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
21 октября, 18:00
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Синоптики утверждают, что дождя ждать в этот день не стоит
Погода во Львове на 22 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода во Львове на 22 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 22 октября, во Львове будет теплая погода, но немного облачная и ветренная.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем во Львове синоптики обещают температуру от 14 до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров на секунду. Небо будет облачное, но без осадков.

Ночью столбики термометров опустятся до 7-9 градусов выше нуля. Дождя ждать не стоит.

Погода во Львове на 22 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Погода во Львове на 22 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Ранее мы писали:

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

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21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

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