Пришло тепло? Какая погода будет во Львове 22 октября

Завтра, 22 октября, во Львове будет теплая погода, но немного облачная и ветренная.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем во Львове синоптики обещают температуру от 14 до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров на секунду. Небо будет облачное, но без осадков.
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Ночью столбики термометров опустятся до 7-9 градусов выше нуля. Дождя ждать не стоит.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
Ранее мы писали:
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.