Пришло тепло? Какая погода будет во Львове 22 октября

Синоптики утверждают, что дождя ждать в этот день не стоит

Погода во Львове на 22 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 22 октября, во Львове будет теплая погода, но немного облачная и ветренная.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Днем во Львове синоптики обещают температуру от 14 до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров на секунду. Небо будет облачное, но без осадков.

Ночью столбики термометров опустятся до 7-9 градусов выше нуля. Дождя ждать не стоит.

Погода во Львове на 22 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Реклама

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Ранее мы писали: