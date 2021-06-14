Присылал интимные фото и требовал сниматься в порно: на Волыни мужчина шантажировал детей (фото)

Во время переписки злоумышленник шантажировал несовершеннолетних девочек, находил их в социальных сетях

В Ровенской области 35-летний местный житель развращал детей – присылал фото своих половых органов и требовал сниматься в порно.

Как сообщили в Нацполиции, мужчина находил в социальных сетях детей из своей области и с Волынской.

Во время переписки злоумышленник шантажировал несовершеннолетних, также он присылал фото своих половых органов и видеозаписи порнографического характера, загруженные из Сети.

Во время обысков в доме и на работе в его мобильном телефоне обнаружили переписку с 10 несовершеннолетними девушками.

Житель Ровенской области развращал малолетних девочек, его задержали. Фото: Нацполиция

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Также в Одессе задержали мужчину, который нападал на девушек. Подробности в сюжете: