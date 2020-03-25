Привез из Австрии: в Тернополе подтвердили первый случай COVID-19

За мужчиной уже наблюдают медики

В Тернополе подтвердили первый в городе случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Лабораторно подтвержден первый случай COVID-19 у жителя Тернополя. Мужчина 1965 г.р.", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, недавно инфицированный вернулся из Австрии. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь. Круг лиц, которые с ним контактировали, выясняется. По данным местных СМИ, пациент оказался стоматологом.

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Отметим, что это – уже шестой случай COVID-19 в Тернопольской области. Кроме него, инфекцию подтвердили у четверых жителей Монастырского района и у священника из города Залещики.

Ранее мы писали, что второй инфицированный коронавирусом в Тернопольской области четыре раза проходил экспресс-тесты, и все они показали негативный результат. Подтвердить коронавирусную инфекцию у мужчины удалось только лабораторно. Сейчас 68-летний пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Также сообщалось, что Тернополь закупил тест-системы и экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

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