Привезли шины и вырыли ямы: на Тернопольщине строят баррикады от "китайцев" (видео)

Протесты у Конопковки до сих пор продолжаются

/ Фото: Суспільне

В селе Конопковка в Тернопольской области люди продолжают протестовать против размещения в местном санатории "Медоборы" украинцев, которых эвакуируют из охваченного коронавирусом Китая.

Люди настроены решительно и даже возвели на въезде в село настоящие баррикады – привезли шины и выкопали рвы. Они уверяют, что будут стоять до последнего. По словам местных, в санатории даже нет условий для содержания сотни людей.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в селах Конопковка и Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протесты против возможного размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев.

Как заявил ранее директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк,украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области. По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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